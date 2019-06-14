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  3. 14 Haziran 2019 13:55

Dev uçak Saros Körfezi'ne batırılıyor

Saros Körfezi'deki İbrice Limanı'na getirilen dev yolcu uçağı bugün batırılacak. Sualtı canlılarına yaşam alanı oluşturmak ve sualtı turizmini canlandırmak için batırılacak dev uçak Antalya'dan 6 TIR'la limana getirilmişti. .

Dev uçak Saros Körfezi'ne batırılıyor

Antalya'dan Saroz Körfezi'ndeki İbrice Limanı'na getirilen yolcu uçağı bugün batırılacak. 60 metre uzunluğunda, 90 ton ağırlığında.

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Dev uçak Saros Körfezi'ne batırılıyor

Dev uçak su altı canlılarının yaşam alanı oluşturması ve sualtı turizmini canlandırmak amacıyla kıyıdan yaklaşık 1 deniz mili açıkta, 30 metre derinliğe batırılacak.

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Dev uçak Saros Körfezi'ne batırılıyor

Uçağa ait parçalar, Antalya'dan 6 TIR'la Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilmişti.

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Dev uçak Saros Körfezi'ne batırılıyor

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