Dev uçak Saros Körfezi'ne batırılıyor
Saros Körfezi'deki İbrice Limanı'na getirilen dev yolcu uçağı bugün batırılacak. Sualtı canlılarına yaşam alanı oluşturmak ve sualtı turizmini canlandırmak için batırılacak dev uçak Antalya'dan 6 TIR'la limana getirilmişti. .
Antalya'dan Saroz Körfezi'ndeki İbrice Limanı'na getirilen yolcu uçağı bugün batırılacak. 60 metre uzunluğunda, 90 ton ağırlığında.
Dev uçak su altı canlılarının yaşam alanı oluşturması ve sualtı turizmini canlandırmak amacıyla kıyıdan yaklaşık 1 deniz mili açıkta, 30 metre derinliğe batırılacak.
Uçağa ait parçalar, Antalya'dan 6 TIR'la Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilmişti.