Dev yanardağı faaliyete geçti; küller binlerce metre havaya yükseldi
Japonya'nın güneyindeki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Patlamada ortaya çıkan volkanik kül ve duman bulutu, 4 bin 400 metre yüksekliğe ulaştı.
Japonya’nın güneybatısındaki Kagoshima eyaletinde bulunan Sakurajima Yanardağı’nda volkanik hareketlilik yaşandı. Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 00.57'de yanardağın Minamidake kraterinde patlama meydana geldi.
Patlama sırasında ortaya çıkan volkanik kül ve duman bulutunun geçen yıl 18 Ekim'den bu yana ilk kez 4 bin metrenin üzerine çıkarak, 4 bin 400 metre yüksekliğe ulaştığı açıklandı.
Kagoshima, Kumamoto ve Miyazaki eyaletlerinin bazı bölgelerinde kül yağışının görülebileceğini duyuran JMA, "Orta düzeyde kül yağışının beklendiği bölgelerde şemsiye veya maske kullanmak gibi önlemler alın ve yavaş araç sürdüğünüzden emin olun" uyarısında bulundu.
Sakurajima Yanardağı ile ilgili uyarı seviyesinin değişmeden 5 üzerinden 3 olarak kaldığı belirtilirken, bölge sakinlerine yanardağ ve çevresine yaklaşmama çağrısı yapıldı.