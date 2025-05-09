Dev zincir markete tarihi geçmiş kırmızı et baskını: Gözaltılar var

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gıda mevzuatına aykırı görüntüler üzerine İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Bursa gibi illerde faaliyet gösteren bir market zincirinin Çerkezköy şubesinde şok denetim yapıldı.