Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, yüksek yargı temsilcileri, kuvvet komutanları katılıyor. Aslanlı Yol'dan yürüyen devlet erkanı Anıtkabir'e geldi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Ardından saygı duruşuna geçilirken, İstiklal Marşı okundu.
ERDOĞAN ÖZEL DEFTER'İ İMZALADI
Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı, bir de mesaj yazdı. Erdoğan, "Bugün yürütülen zorlu ve destansı mücadelenizin ardından kurduğunuz Cumhuriyet'in 99. yıldönümünü idrak ediyoruz. Bu tarihi günü ülkemizin ilk yerli-elektrikli otomobili olan TOGG'un açılışını yaparak bahtiyarlık yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Erdoğan daha sonra Beştepe'de Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.