Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda

ERDOĞAN ÖZEL DEFTER'İ İMZALADI

Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı, bir de mesaj yazdı. Erdoğan, "Bugün yürütülen zorlu ve destansı mücadelenizin ardından kurduğunuz Cumhuriyet'in 99. yıldönümünü idrak ediyoruz. Bu tarihi günü ülkemizin ilk yerli-elektrikli otomobili olan TOGG'un açılışını yaparak bahtiyarlık yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan daha sonra Beştepe'de Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.