Devlet güvenceli faizsiz ev, araç, iş yeri sistemi Emlak Katılım Tasarruf Finansman'nın detayları
Emlak Katılım Tasarruf Finansman’ın 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almayı sağlayacak sisteminin nasıl işleyeceği, kimlerin başvuracağı ve sistemin banka kredisinden farkları 10 soru 10 cevap ile netleşti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Türkiye'de bugüne kadar özel firmaların sunduğu "faizsiz ev, iş yeri, araç alım" sistemine devlet güvenceli Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'nin de eklendiğini duyurdu.
Devlet güvencesinde faizsiz finansman sistemiyle, ailelerin kendi keselerine göre ödeme planlarını oluşturabileceği, sadece ev değil, araç ve iş yeri sahibi de olabileceği sistemde Emlak Katılım Tasarruf Finansman, vatandaşlara alternatif ödeme planlarıyla destek olacak. Katılımcılar bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağlayıp belirli bir birikime ulaştıktan sonra kalan finansman tutarını faizsiz bir şekilde Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılayarak ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olabilecek. Sistem kapsamında Türkiye’nin 81 ilinden ev, araç veya çatılı iş yerine hiçbir faiz maliyetine katlanmadan, kredi kullanmadan sahip olunabilecek.
İşte 10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman
1-Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi nedir?
Katılımcıların bir araya gelerek Emlak Katılım güvencesi altında bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağladıkları; belirli bir birikimin ardından kalan finansmanın faizsiz karşılandığı bu sistemde ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olunur.
2-Sistem nasıl işler?
Finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirlenir. Katılımcılar sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dahil olur. Katılımcılar, teslimat tarihi geldiğinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olur.