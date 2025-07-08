Devlet hastanesinde öldüren ihmal iddiası: Soğuk algınlığı şikayetiyle gitmişti...

Cenazede, S.C.'ın eşi E.C., ailesi ve çocukları uzun süre gözyaşı döktü. Aile, ihmal olduğu gerekçesiyle kamu hastanesinden şikayetçi oldu. S.C.'ın yengesi Ç.T., yaşananlara tepki göstererek, “Yengem iğne yapıldıktan sonra hemen dışarı çıkarıldı. Yarım saat bile bekletilmedi. Dışarı çıktıktan hemen sonra fenalaştı ve kalbi durdu. Biz tekrar hastaneye götürdük ama orada da müdahale edemediler çünkü kardiyoloji bölümü yoktu. Biz mağdur olduk. Yetkililerden tek isteğimiz, sorumluluklarını yerine getirmeleri. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın” dedi. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi. (DHA)