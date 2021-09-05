Devlet koruması altındaki 2 aylık kuluçka dönemi bitti, yavrular yumurtadan çıktı
Nesli kritik derecede tehlike altında olarak sınıflandırıldığı için korunan ve yapay olarak üremesi sağlanan Çin timsahlarının yaklaşık 2 aylık kuluçka dönemi sona erdi.
Nesli kritik derecede tehlike altında olarak sınıflandırıldığı için korunan ve yapay olarak üremesi sağlanan Çin timsahlarının yaklaşık 2 aylık kuluçka dönemi sona erdi.
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Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Xuancheng kentinde bulunan Anhui Çin Timsahı Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Çin timsahları, kuluçka dönemi sonrasında yumurtadan çıkmaya başladı.
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25 Haziran'dan itibaren başlayan yumurtlama sonrası, tüm kuluçka işlemlerinin Eylül ayı ortalarında tamamlanması bekleniyor.
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Yumurta sayısına bakıldığında, binden fazla Çin timsahının yumurtadan çıkacağı tahmin ediliyor.
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