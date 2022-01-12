  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi

Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi

Milyonlarca memur ve sözleşmeli personelin öğle yemeği servisinden faydalanmaları durumunda alınacak olan asgari yemek ücretleri belirlendi.

Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi - Resim: 1

Milyonlarca memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren yiyecek yardımı yönetmeliği yayımlandı. Buna göre memur ve sözleşmeli personeller öğle yemeği servisinden faydalanırsa günlük asgari 2.07 lira, azami de 10.09 lira ücret ödeyecek.

1 / 6
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi - Resim: 2

Resmi Gazete'de yer alan karara göre yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, Yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. 

2 / 6
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi - Resim: 3

Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınacak.

3 / 6
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi - Resim: 4

TUTARLAR DAHA YÜKSEK DE OLABİLİR

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak aşağıdaki tabloda belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

4 / 6