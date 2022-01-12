Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi

Resmi Gazete'de yer alan karara göre yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, Yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak.