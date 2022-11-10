Devletin zirvesi Anıtkabir'de

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUYLA GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, "84. yıldönümünde zat-ı halinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı ve şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe hazırlıyoruz. Asırlık hayalleri gerçekleştirene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun" ifadelerini kullandı.