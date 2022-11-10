Devletin zirvesi Anıtkabir'de
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe hazırlıyoruz. Asırlık hayalleri gerçekleştirene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki anma töreni başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e yürüdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deki Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı.
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUYLA GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, "84. yıldönümünde zat-ı halinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı ve şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe hazırlıyoruz. Asırlık hayalleri gerçekleştirene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun" ifadelerini kullandı.