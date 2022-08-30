Devletin zirvesi Ata'nın huzurunda
Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyette TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
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Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
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