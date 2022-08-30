Devletin zirvesi Ata'nın huzurunda

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.