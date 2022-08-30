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Devletin zirvesi Ata'nın huzurunda

Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Devletin zirvesi Ata'nın huzurunda - Resim: 1

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. 

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Devletin zirvesi Ata'nın huzurunda - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyette TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alıyor.

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Devletin zirvesi Ata'nın huzurunda - Resim: 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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Devletin zirvesi Ata'nın huzurunda - Resim: 4

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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