Devletin zirvesi Atatürk'ün huzurunda! Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne ne yazdı?

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aziz Atatürk, vefatınızın 85. seneidevriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, vatanımız için şehit düşen kahraman şehitlerimizi ve kanlarını akıtan gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 2. yüzyılına başladığımız Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişine, milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacak. Ruhun şad olsun." dedi.