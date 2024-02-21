Devletten 500 bin TL'ye kadar faizsiz konut kredisi! Başvuru şartları açıklandı

İşte kriterler ve ödeme tutarları:

Türkiye aile destek programı

Kimler faydalanabilir: İhtiyaç sahibi olup hane içinde kişi başına düşe aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5 bin 667 lira 37 kuruş) az olan haneler.

Ödeme: Hane başına aylık geliri;

* 450 TL ve altına: 1.250 TL,

* 450 TL – 911,15 TL arası: 1.100 TL,

* 911,15 TL – 1.372,30 TL arası: 950 TL,

* 1.372,30 – 5.667,37 TL arası: 850 TL ödeme yapılacak.

Ödeme dönemi: 1 yıl süreyle aylık.