Devletten 500 bin TL'ye kadar faizsiz konut kredisi! Başvuru şartları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardım Programları kapsamında ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımda bulunuyor. Bu destekler arasında faizsiz konut kredisi de bulunuyor. İşte o yardımlar ve ödeme tutarları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Sosyal Yardım Programları duyuruldu. Bakanlığın sitesinde yer alan bilgilere göre, gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar nakdi yardımlardan yararlanabiliyor.
Faizsiz kredi desteği de veriliyor
Sosyal Yardım Porgamları kapsamında faizsiz ev kredisi desteği de sunuluyor. Peki faizsiz konut kredisinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları neler?
İşte kriterler ve ödeme tutarları:
Türkiye aile destek programı
Kimler faydalanabilir: İhtiyaç sahibi olup hane içinde kişi başına düşe aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5 bin 667 lira 37 kuruş) az olan haneler.
Ödeme: Hane başına aylık geliri;
* 450 TL ve altına: 1.250 TL,
* 450 TL – 911,15 TL arası: 1.100 TL,
* 911,15 TL – 1.372,30 TL arası: 950 TL,
* 1.372,30 – 5.667,37 TL arası: 850 TL ödeme yapılacak.
Ödeme dönemi: 1 yıl süreyle aylık.
Asker çocuğu yardımı
Kimler faydalanabilir: Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup babası askerde olan çocuklar.
Ödeme: 350 TL
Ödeme dönemi: 2 ayda 1.