Devletten aldığı hibe ile kendi işinin patronu oldu

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı ile kırsaldaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek AB standartlarında yatırımların hayata geçirilmesi, kırsal nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. TKDK da bu kapsamda yatırımcılara destek sağlıyor. İspir'de yaşayan balıkçı Mahmut Yaşar, TKDK'nın sağladığı hibe desteği ile 2022'de Arkun Barajı'nda kafes balıkçılığı tesisi kurdu. Yaşar, toplam 1,2 milyon TL'ye mal ettiği tesis için 800 bin TL destek aldı.