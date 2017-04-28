Devletten ilk evini alana 15 bin, evlenene 5 bin TL

Sosyal yardımların yoksulluğun engellenmesi ve muhtaç durumdaki kişilerin hayata tutunmaları açısından önemi çok büyük. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verilerine göre 2016'da toplam 32 milyar TL sosyal yardım yapılmış. Bu yardımlardan toplam 3 milyon 154 bin hane yararlanmış. Ülkemizde sosyal yardımların kapsamı genişledi. Sosyal yardımlardan pek çok sosyal kesim faydalanabiliyor. Yazı dizimizde sosyal yardımlardan nasıl ve hangi koşullar çerçevesinde yararlanabildiğini açıklamaya çalışacağız. Bugün konut ve çeyiz parasının kimler tarafından alınabileceği var...





