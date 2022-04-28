Dicle Nehri'nde binlerce balık telef oldu
Diyarbakır'da toplu balık ölümlerine bu yıl da rastlandı. Dicle Nehri'nde binlerce balık henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telef oldu.
Diyarbakır'dan geçen Dicle Nehri, birçok balığa ev sahipliği yapıyor.
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2020-2021 yıllarında gerçekleşen toplu balık ölümlerine bu yıl da rastlandı.
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Sur ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nin bulunduğu alanda telef olan binlerce balık, su yüzeyini kapladı.
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Kötü manzarayı gören vatandaşlar tedirgin oldu. Mahalle sakini Veysi Aslan, aynı yerde 2 yıl önce de balık ölümleri olduğunu anımsattı.
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