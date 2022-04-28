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Dicle Nehri'nde binlerce balık telef oldu

Diyarbakır'da toplu balık ölümlerine bu yıl da rastlandı. Dicle Nehri'nde binlerce balık henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telef oldu.

Dicle Nehri'nde binlerce balık telef oldu - Resim: 1

Diyarbakır'dan geçen Dicle Nehri, birçok balığa ev sahipliği yapıyor.

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Dicle Nehri'nde binlerce balık telef oldu - Resim: 2

2020-2021 yıllarında gerçekleşen toplu balık ölümlerine bu yıl da rastlandı.

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Dicle Nehri'nde binlerce balık telef oldu - Resim: 3

Sur ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nin bulunduğu alanda telef olan binlerce balık, su yüzeyini kapladı.

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Dicle Nehri'nde binlerce balık telef oldu - Resim: 4

Kötü manzarayı gören vatandaşlar tedirgin oldu. Mahalle sakini Veysi Aslan, aynı yerde 2 yıl önce de balık ölümleri olduğunu anımsattı.

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