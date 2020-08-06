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  3. 06 Ağustos 2020 19:03

Didim sahillerinde turistlerin deniz keyfi!

Koronavirüs salgınına rağöen, Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezilerinden Didim ilçesindeki dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda yerli ve yabancı turistler deniz keyfi yapmaya devam ediyor.

Didim sahillerinde turistlerin deniz keyfi!

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Didim sahillerinde turistlerin deniz keyfi!

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Didim sahillerinde turistlerin deniz keyfi!

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Didim sahillerinde turistlerin deniz keyfi!

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