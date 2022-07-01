Dikiz aynasındaki mandal bakın ne işe yarıyor? Öğrenince ufkunuzu açacak ilginç bilgiler
Günlük hayatta işinize yarayabilecek bazı ilginç bilgileri sizin için derledik...
Kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse, kafalığı (koltuk başlığı) yerinden çıkarın ve metal çubuklarıyla camı kırın.
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Meşhur çikolatada bulunan nu deliklerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Önlü arkalı iki deliğe iki parmağınızı bastırırsanız çikolatalarınızın kolayca çıkacağını göreceksiniz.
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Bu berelerin üzerinde bulunan ponponların sadece aksesuar olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bunların tarihi 18.yy'a kadar uzanmaktadır. Fransız denizciler düşük güverte tavanlarına çarptıklarında kafalarını korumak için bu tarz şapkalar giyiyorlardı. Daha sonra farklı askeri elbiseler de bu şekilde tasarlandı.
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Benzin deposu işaretinin yanında bulunan oklar, depo kapağının yönünü gösteriyor.
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