Dikkat! 5 ile turuncu kodlu sel uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 Mart hava durumu tahminlerini paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz ile Konya’nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Şırnak çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yarın Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz ile Konya’nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
5 İLE TURUNCU KODLU UYARI
Kahramanmara, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 8°C, 14°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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KIRKLARELİ 5°C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 8°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren İç kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 6°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 6°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 17°C
Çok bulutlu
MUĞLA 5°C, 14°C
Çok bulutlu