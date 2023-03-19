Dikkat! 5 ile turuncu kodlu sel uyarısı

5 İLE TURUNCU KODLU UYARI

Kahramanmara, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 8°C, 14°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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KIRKLARELİ 5°C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı