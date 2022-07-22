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Dikkat denizden domuz çıkabilir! Ünlü tatil cennetinde görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, aç kalan yaban domuzu sürüsü yerleşim yerine indi. Bir yaban domuzu ise denizde yüzerken görüntülendi.

Dikkat denizden domuz çıkabilir! Ünlü tatil cennetinde görüntülendi - Resim: 1

Bodrum'da aç kalınca yaşadıkları orman ve dağlık alandan ilçe merkezine inen yaban domuzu sürülerine yenisi eklendi. 

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Dikkat denizden domuz çıkabilir! Ünlü tatil cennetinde görüntülendi - Resim: 2

1’i yetişkin, 7 yaban domuzu Güllük Mahallesi'ne indi. Mahalleli, domuzlara ekmek vererek besledi. Karınlarını doyuran domuzlar, dana sonra ormana girdi.

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Dikkat denizden domuz çıkabilir! Ünlü tatil cennetinde görüntülendi - Resim: 3

Bir yaban domuzu ise Balıkçılar Barınağı'nda denizde görüntülendi. O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi. Denizde bir süre yüzen yetişkin yaban domuzu daha sonra gözden kayboldu. 

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Dikkat denizden domuz çıkabilir! Ünlü tatil cennetinde görüntülendi - Resim: 4
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