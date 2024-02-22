Dikkat drone çıkabilir! Sürücülere havadan ceza yağdı
İstanbul Kadıköy'de yaya geçidinde yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik drone destekli denetim yapıldı. Sürücülere 3 bin 135'şer lira ceza kesildi.
Kaynak: DHA
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı. Birçok sürücü yaya geçidini kullanmak isteyen yayalara yol verdi. Drone destekli denetimde 4 sürücünün yaya geçidinde durmadığı tespit edildi.
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Sürücülere 3 bin 135 lira olmak üzere, toplam 12 bin 540 lira cezai işlem uygulandı.
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Bir sürücü "Kırmızıda geçiğimden bile emin deiğilim drone görüntüleri var deniliyor. Doğrudur. Polis beyler öyle diyorsa illa ki vardır." dedi.
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Bazı sürücüler cezaya itiraz ederek drone görüntülerini izlemek istedi
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