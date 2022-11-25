Dikkat! Emlak vergisini ödemekte geç kalmayın: Cezası var, indirimi yok…

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ

Emlak Vergisi ödemesi bağlı olunan belediyeden yapılabiliyor. Eğer farklı bir şehirdeyseniz ödemenizi herhangi bir belediyede de yapabilirsiniz. Belediye veznesinde EFT ve havale yoluyla gerçekleştiriliyor. Bazı belediyelerde ise internet üzerinden kredi kartıyla ödeme gerçekleştirilebiliyor. PTT şubelerinden, banka şubelerinden, bankaların internet şubelerinden ve cep telefonları üzerindeki mobil uygulamalardan da ödemeler yapılabiliyor. E-devlet üzerinden ödemeler yapılmaktadır.