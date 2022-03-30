Dikkat! Gelir vergisi beyannamesi için süre doluyor

Sadece kira geliri, ücret geliri, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini, kendileri için önceden hazırlanmış olan Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden hızlı ve güvenli şekilde beyan ederek tahakkuk eden vergiyi ödeyebilecek.