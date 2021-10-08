Dikkat! Karın yağlarından eser bırakmıyor, 20-40 dakika yetiyor
Kilo vermek ve karın yağlarından kurtulmak istiyorsanız bunu sadece yaz mevsimi gelirken değil 4 mevsim boyunca yapabilirsiniz.
Kilo vermek ve karın yağlarından kurtulmak istiyorsanız bunu sadece yaz mevsimi gelirken değil 4 mevsim boyunca yapabilirsiniz. Nasıl yapacağınız hakkında bir fikriniz yoksa veya defalarca kez deneyip vazgeçtiyseniz bu rehber tam size göre...
Kilo vermenin zor olduğu algısı çok yaygın fakat doğru bir planlama ile hiç de zor değil. Denediğiniz farklı diyetler, yaşadığınız yemek yeme krizleri ve saatlerce yapılan kardiyolar bu süreci oldukça çekilmez kılabiliyor. Fakat sizler için hazırladığımız bu rehberde aslında işin ne kadar pratik olduğunu farkedeceksiniz.
1. KALORİ SAYIN
Yapılması gereken en temel planlama kalori saymaktır. Kilo vermek için kalori saymamız gerekiyor, çünkü bazal metabolizmamızdan (Vücudumuzun günlük yaktığı kalori) daha düşük bir kaloride beslenmek zorundayız Yani bazal metabolizma hızımızdan daha düşük bir kaloride beslenirsek kilo verir, daha yüksek bir kaloride beslenirsek kilo alırız. Denklemimiz bu kadar basit. Aldığınız besinlerin kalorisini not tutmak bu süreçte işinizi kolaylaştırabilir.
BAZAL METABOLİZMA HIZI NASIL HESAPLANIR?
Bazal metabolizma hızımız gün içinde yaktığımız kaloridir. Bazal metabolizma hızımız vücudumuzun temel yaşamsal faaliyetleri yerine getirebilmesi için harcadığı kalori miktarını bize gösterir. Yaş, cinsiyet, hareket düzeyi, vücudumuzdaki kas ve yağ oranı gibi değişkenler bazal metabolizma hızımızı etkiler.