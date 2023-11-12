Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor: 16 il için sarı kodlu uyarı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi, Yozgat, Kırıkkale, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.