Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor: 16 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batısında etkili olan sağanak nedeniyle 16 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
16 İL İÇİN UYARI
Meteworoloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, İzmir ve Manisa için "sarı ve turuncu", Bolu, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Muğla için de "sarı" kodlu uyarıda bulundu.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi, Yozgat, Kırıkkale, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Hava sıcaklığının da yağış alan yerlerde biraz azalacağı ancak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.