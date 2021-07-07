  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Dilan Çiçek Deniz gönlünü o yönetmene kaptırdı

Dilan Çiçek Deniz gönlünü o yönetmene kaptırdı

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açtı.

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açtı.

1 / 4

Alihan Aloğlu'yla birlikteliği sona eren Dilan Çiçek Deniz'in yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı.

2 / 4

Güzel oyuncunun, 2 haftadır reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

3 / 4

37 yaşındaki İzlandalı yönetmenin ayrıldığı eşinden üç çocuğu var. Saevarsson, hem reklam filmi çalışmaları hem de Dilan Çiçek Deniz'le görüşmek için son dönemde sık sık Türkiye'ye geliyor.

4 / 4