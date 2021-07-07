Dilan Çiçek Deniz gönlünü o yönetmene kaptırdı
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açtı.
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açtı.
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Alihan Aloğlu'yla birlikteliği sona eren Dilan Çiçek Deniz'in yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı.
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Güzel oyuncunun, 2 haftadır reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile birlikte olduğu ortaya çıktı.
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37 yaşındaki İzlandalı yönetmenin ayrıldığı eşinden üç çocuğu var. Saevarsson, hem reklam filmi çalışmaları hem de Dilan Çiçek Deniz'le görüşmek için son dönemde sık sık Türkiye'ye geliyor.
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