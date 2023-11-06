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  4. Dilan Polat - Engin Polat çitfinin süper lüks otomobilleri ortaya çıktı

Dilan Polat - Engin Polat çitfinin süper lüks otomobilleri ortaya çıktı

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yapılan operasyon kapsamında el konulan otomobiller Zeytinburnu'ndaki yediemin otoparkında görüntülendi.

Kaynak: DHA
Dilan Polat - Engin Polat çitfinin süper lüks otomobilleri ortaya çıktı - Resim: 1

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

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Dilan Polat - Engin Polat çitfinin süper lüks otomobilleri ortaya çıktı - Resim: 2

Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Polat çiftinin el konulan 9 aracı ise yediemin otoparkına çekildi.

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Dilan Polat - Engin Polat çitfinin süper lüks otomobilleri ortaya çıktı - Resim: 3

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında Polat çiftinin ev ve işyerlerinde bulunan 14 araca el koymuştu.

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Dilan Polat - Engin Polat çitfinin süper lüks otomobilleri ortaya çıktı - Resim: 4

El konulan araçlar çekicilerle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine getirilerek burada sergilenmişti. 

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