Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında olay olacak MASAK raporu

İddialar arasında en çarpıcı olan, Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetilmesi ve bu şirketlere yönelik suç gelirlerini akladıkları iddiası oldu. MASAK'ın mercek altına aldığı isimler arasında 8 kişi yer aldı. Rapora göre, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi olmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan kurumlar olduğu, sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışlarının toplamının da 200 milyondan fazla olduğu vurgulandı.