Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında olay olacak MASAK raporu
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) son günlerde skandal iddialarla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında hazırladığı rapor ile ilgili olay bir iddia ortaya atıldı.
Sabah gazetesinin haberine göre; MASAK'ın raporunda sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu vurgulanırken, elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat'a ait şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımı gerçekleştirildi.
MASAK, bunun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu. MASAK'ın savcılığa gönderdiği raporda, Polat ve eşinin banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşları işlemlerinin askıya alınması değerlendirmesinde bulunuldu.
İddialar arasında en çarpıcı olan, Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetilmesi ve bu şirketlere yönelik suç gelirlerini akladıkları iddiası oldu. MASAK'ın mercek altına aldığı isimler arasında 8 kişi yer aldı. Rapora göre, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi olmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan kurumlar olduğu, sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışlarının toplamının da 200 milyondan fazla olduğu vurgulandı.
Dilan Polat'ın ilişkili olduğu kişi ve kurumlarca özellikle internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerinin, vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belgeler kullanılıyor olabileceği değerlendirildi.