Dilan Polat'tan alkışlanacak hareket

Türkiye'yi sarsan depremin ardından afet bölgesine giden fenomen Dilan Polat Taha Duymaz hakkındaki yorumlarıyla dikkat çekiyordu. Dilan Polat son olark sosyal medyadaki hikaye paylaşımında, " Ben Taha'nın vefat ettiğini düşünüyorum daha fazla da konuşmak istemiyorum. Sadece düşüncemi gizlemek istemiyorum ben böyle düşünüyorum" diyerek dikkat çekmişti.