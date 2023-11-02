Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks araçlarına el konuldu
Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonun ardından, çiftin ev ve iş yerlerindeki lüks araçları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
EMNİYET BAHÇESİNDE SERGİLENECEK
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün Polat çiftinin Çekmeköy'deki evlerinin önünde bulunan 5 lüks aracı çekicilerle önce yediemin otoparkına götürüldü.
Ekipler çiftin Ataşehir'deki şirketlerine de gitti. Burada şirket avukatı, araçların çekilmemesi için uzun süre polis ekipleriyle konuştu. Bu sırada şirket çalışanları da araçlardaki özel eşyaların aldı.
Ekipler 9 aracı da çekicilere yükledikten sonra toplam 14 araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Araçların çekildiği anlar havadan görüntülendi.