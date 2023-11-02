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  4. Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks araçlarına el konuldu

Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks araçlarına el konuldu

Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonun ardından, çiftin ev ve iş yerlerindeki lüks araçları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA
Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks araçlarına el konuldu - Resim: 1

Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. 

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Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks araçlarına el konuldu - Resim: 2

EMNİYET BAHÇESİNDE SERGİLENECEK

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken,  İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün Polat çiftinin Çekmeköy'deki evlerinin önünde bulunan 5 lüks aracı çekicilerle önce yediemin otoparkına götürüldü.

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Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks araçlarına el konuldu - Resim: 3

Ekipler çiftin Ataşehir'deki şirketlerine de gitti. Burada şirket avukatı, araçların çekilmemesi için uzun süre polis ekipleriyle konuştu. Bu sırada şirket çalışanları da araçlardaki özel eşyaların aldı. 

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Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks araçlarına el konuldu - Resim: 4

 Ekipler 9 aracı da çekicilere yükledikten sonra toplam 14 araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Araçların çekildiği anlar havadan görüntülendi. 

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