Dilenci kılıklı kapkaççı önce kameralara ardından polise yakalandı!

Kırıkkale’nin asayiş gündemine düşen olay, hırsızlık yöntemlerinde gelinen son noktayı gözler önüne serdi. Güzeltepe Mahallesi İmam Hatip Kavşağı’nda yaşanan olayda, dilencilik yaptığı iddia edilen 24 yaşındaki G.Ş., bir vatandaşın dalgınlığından faydalanarak pes dedirten bir yönteme başvurdu. Cadde üzerinde yürüyen bir kadının önünü kesen G.Ş., önce para isteyerek dilencilik yaptı. İstediği parayı alamayınca bir anda saldırganlaşan şüpheli, kadının kolundaki çantasının kulpunu kesici bir aletle kesti. Çantanın içinden cüzdanı saniyeler içinde alan saldırgan, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında olay yerinden kaçarak uzaklaştı.