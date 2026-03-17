Dilenci kılıklı kapkaççı önce kameralara ardından polise yakalandı!
Kırıkkale'de vicdan sömürüsüyle hırsızlık yapan şahsın akılalmaz yöntemi KGYS kameralarına yakalandı. Dilencilik yaparken gözüne kestirdiği kadının çantasının kulpunu kesip cüzdanını gasp eden şüpgeli polisin takibiyle kısa sürede yakalandı. Kentin en işlek kavşaklarından birinde yaşanan o anlar kamerada...
Kırıkkale’nin asayiş gündemine düşen olay, hırsızlık yöntemlerinde gelinen son noktayı gözler önüne serdi. Güzeltepe Mahallesi İmam Hatip Kavşağı’nda yaşanan olayda, dilencilik yaptığı iddia edilen 24 yaşındaki G.Ş., bir vatandaşın dalgınlığından faydalanarak pes dedirten bir yönteme başvurdu. Cadde üzerinde yürüyen bir kadının önünü kesen G.Ş., önce para isteyerek dilencilik yaptı. İstediği parayı alamayınca bir anda saldırganlaşan şüpheli, kadının kolundaki çantasının kulpunu kesici bir aletle kesti. Çantanın içinden cüzdanı saniyeler içinde alan saldırgan, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Olayın ihbar edilmesi üzerine Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını saniye saniye inceleyen polis, şüphelinin kaçış güzergahını tespit etti. Görüntülerde şüphelinin kadının önünü kestiği, cüzdanı aldığı ve vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı anlar tüm çıplaklığıyla kaydedildi. Emniyet güçlerince kıskıvrak yakalanan G.Ş., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıktı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "yağma ve hırsızlık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Emniyet yetkilileri, özellikle kalabalık alanlarda dilencilik adı altında yapılan yaklaşımlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.