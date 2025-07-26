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Dilencinin üstünden çıkan paralar say say bitmedi! Para sayma makinesine koydular

Van'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden 75 bin 950 TL nakit para çıktı.

Kaynak: İHA
Dilencinin üstünden çıkan paralar say say bitmedi! Para sayma makinesine koydular - Resim: 1

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dilencilere yönelik yapılan denetimlerde ilginç bir olay yaşandı. 

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Dilencinin üstünden çıkan paralar say say bitmedi! Para sayma makinesine koydular - Resim: 2

Denetim sırasında dilenirken yakalanan bir şahsın üzeri arandığında, kıyafetleri ve poşetleri arasına gizlenmiş şekilde 75 bin 950 TL bulundu.

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Dilencinin üstünden çıkan paralar say say bitmedi! Para sayma makinesine koydular - Resim: 3

Kimlik tespiti için zabıta eşliğinde karakola götürülen şahıs, buradaki işlemlerin ardından Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına getirildi.

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Dilencinin üstünden çıkan paralar say say bitmedi! Para sayma makinesine koydular - Resim: 4

Şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatılırken, üzerinden çıkan paraya da el konuldu. Paraların para sayma makinesiyle sayılması dikkat çekti.

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