Dilencinin üstünden çıkan paralar say say bitmedi! Para sayma makinesine koydular
Van'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden 75 bin 950 TL nakit para çıktı.
Kaynak: İHA
Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dilencilere yönelik yapılan denetimlerde ilginç bir olay yaşandı.
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Denetim sırasında dilenirken yakalanan bir şahsın üzeri arandığında, kıyafetleri ve poşetleri arasına gizlenmiş şekilde 75 bin 950 TL bulundu.
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Kimlik tespiti için zabıta eşliğinde karakola götürülen şahıs, buradaki işlemlerin ardından Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına getirildi.
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Şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatılırken, üzerinden çıkan paraya da el konuldu. Paraların para sayma makinesiyle sayılması dikkat çekti.
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