Dilencinin üzerinden çıkan para ve altınları gören gözlerine inanamadı

İstanbul Eyüpsultan'da vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yapıldı. 14 Haziran 2025 Cumartesi günü Alibeyköy'de yapılan operasyonda elinde mendille "durumum yok" diyerek vatandaşlardan para isteyen bir kadın takibe alındı.