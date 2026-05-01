  4. Dilencinin üzerinden çıkan paranın miktarı ağızları açık bıraktı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, bir dilenci yakalandı. Yapılan üst aramasında yaklaşık 32 bin TL nakit para ele geçirilirken, şahsın günlük gelirinin 2-3 bin TL civarında olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA
Bilecik’te devriye gezen zabıta ekipleri, vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar eden bir dilenciyi yakaladı. Zabıta merkezine götürülen şahsın üzerinden çıkan paralar ekipleri bile hayrete düşürdü.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, dilencilerin artık yöntem değiştirdiğini ve üzerlerinde çok fazla para tutmamaya çalıştıklarını açıkladı. 

Öndersev, "Topladıkları paraları bankamatikler vasıtasıyla bankaya yatırıyorlar. Üzerinden çıkan 32 bin TL'nin sadece birkaç günlük kazanç olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Şahsın sadece duygu sömürüsü yapmakla kalmadığı, aynı zamanda toplum sağlığını da tehlikeye attığı belirlendi. 

