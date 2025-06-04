Dilencinin üzerinden çıkan parayı gören gözlerine inanamadı
Kocaeli'de bayram öncesi vatandaşın duygularını sömürmeye çalışan dilencilere yönelik operasyonda yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan para masanın üzerine sığmadı...
Kaynak: İHA
Kocaeli'de Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çoban Mustafa Paşa Camii civarında dilencilik yaptığı tespit edilen bir şahsı yakaladı. Şahıs, zabıta müdürlüğü büro amirliğine götürülerek üzerinde bulunan paraya tutanakla el konuldu.
1 / 5
Ayrıca ilgili kişi hakkında idari para cezası uygulandı. Gebze Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bayram öncesi vatandaşların duygularını istismar ederek kazanç sağlamaya çalışan şahıslara yönelik denetimlerin artırılacağı ve bu tür faaliyetlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.
2 / 5
Zabıta ekipleri, vatandaşlardan bu tür durumlarla karşılaştıklarında yetkililere bilgi vermelerini istedi.
3 / 5
Yapılan kontrollerde yakalanan dilencinin üzerinden de 20 bin 575 TL para çıktı...
4 / 5