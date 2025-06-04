Dilencinin üzerinden çıkan parayı gören gözlerine inanamadı

Ayrıca ilgili kişi hakkında idari para cezası uygulandı. Gebze Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bayram öncesi vatandaşların duygularını istismar ederek kazanç sağlamaya çalışan şahıslara yönelik denetimlerin artırılacağı ve bu tür faaliyetlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.