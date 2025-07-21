Dini nikahlı caninin öldürdüğü genç kız katilinden kaçmak için il il dolaşmış
Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşadığı bir kişi tarafından katledilen 22 yaşındaki İlayda'nın ölümden kaçmak için annesi ile birlikte il il gezdiği ortaya çıktı...
Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A.'nın (30) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen İlayda A.'ın (22) annesi H.A., "Kızım bana kendisini kurtarmamı, bu şehirden gitmek istediğini söyledi. Taksiyle Batman'a gittik. Batman'dan uçakla İzmir'e gittik. İzmir'de 20 gün kaldık. 20 gün kaldıktan sonra kızım dedi ki 'Anne Antalya'ya gidelim.' Antalya'da da kaldık. Bunlar sürekli İlayda'yı arayıp, ölümle tehdit ediyorlardı" dedi.
Olay, 15 Temmuz akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta meydana geldi. İlayda A., bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. İlayda A. kanlar içerisinde yığılırken, C.A. kaçtı. İlayda A. hastanede hayatını kaybetti, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
İlayda'nın 7 ay boyunca C.A. tarafından şiddet gördüğünü belirten annesi H.A., "İlayda'm katili ile 2024 yılı Ekim ayında tanıştı, kasım ayında da evlendi. Resmi nikah yapmadılar. Kızım beni arayıp, 'ben o evde şiddet görüyorum. Benim adıma bankaları patlatmak istiyorlar. Bunlar silah kaçakçısı. Anne evlerinde, tavanlarında silah doludur. Bunların kokain tezgahları var. Anne lütfen gel, beni kurtar' dedi. Ben de kızımı sivil polis arkadaşlarla gidip getirdim. 5 gün kadın sığınma evinde kaldık. 7 ay boyunca kızım o evde hapisteymiş gibi yaşadı. Kızımı hiçbir şekilde dışarıya çıkarmamıştı. Kızımı kapıya ve pencereye bile çıkarmamışlar. Kızım o evde kölelik hayatı, hizmetçilik hayatı yaşadı. Çünkü bunlar çete insanlar, mafya insanlar. Kızım bizde kaldıktan sonra babası zorlayarak ve tehdit ederek tekrar evine geri gönderdi. Kızım babasına, 'baba ne olur beni dinle, beni dinle' diyordu. Babası zaten kaynanasıyla iş birliği içindeydi ve sürekli telefonla konuşuyordu" diye konuştu.
Kızının ölümünden eşi M.A.'nın da sorumlu olduğunu iddia anne H.A., "Mayıs ayında gece saat 01.00 civarıydı. Kapım çalındı. Bir baktım İlayda ve babası. İlayda'nın gözü mosmor, yüzü şiş içindeydi. Ne olduğunu sorunca babası, İlayda'nın kendi kendini dövdüğünü söyledi. Ben de 'kendini nasıl döver, öyle bir şey nasıl olur' dedim. Eşim çıkınca, kızım bana kaynanasının şekerliği kafasında kırdığını, görümcesi ve eşinin öldüresiye tekme tokatla dövdüğünü söyledi. İlayda, o esnada babasının orada olduğunu ve 4'üncü kattan atlamaya çalıştığını, babasından kendisini kurtarmasını istediğini söylemiş. Fakat babası, kızıma 'kendini aşağı at' demiş. Babası onu dövdükleri zaman bile 'ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum. Öldürüyorsanız öldürün' demiş. Kızımın ölümünden babası da sorumludur. Kızım bana kendisini kurtarmamı, bu şehirden gitmek istediğini söyledi. Taksiyle Batman'a gittik. Batman'dan uçakla İzmir'e gittik. İzmir'de 20 gün kaldık. 20 gün kaldıktan sonra kızım dedi ki 'Anne Antalya'ya gidelim.' Antalya'da da kaldık. Bunlar sürekli İlayda'yı arayıp, ölümle tehdit ediyorlardı" dedi.