Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Yaralanan sürücü hastanede tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 01.00 sıralarında Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Y.A. (19) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
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Otomobil çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünürken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kazada yaralanan sürücü Y.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne, buradan da Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.
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Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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