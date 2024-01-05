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Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Yaralanan sürücü hastanede tedaviye alındı.

Kaynak: DHA
Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü - Resim: 1

Kaza, saat 01.00 sıralarında Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Y.A. (19) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. 

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Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü - Resim: 2

Otomobil çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünürken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü - Resim: 3

Kazada yaralanan sürücü Y.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne, buradan da Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

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Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü - Resim: 4

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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