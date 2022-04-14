Diri diri gömüldüğü mezardan tırnaklarıyla kazıyarak çıkmıştı: Tam 7 yıl sonra...
2015 yılında nişanlısı tarafından diri diri toprağa gömülen ve toprağı tırnaklarıyla kazıp hayata tutunan Stacey Gwilliam'ın geçtiğimiz Kasım ayında vefat ettiği ortaya çıktı.
34 yaşındaki Stacey Gwilliam, 2015 yılında evlenme teklifinden birkaç gün sonra Güney Galler'deki Gower Yarımadası'ndaki Caswell Koyu'nda romantik bir yürüyüş sırasında nişanlısıyla kavga etmişti.
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Talihsiz kadın 39 yaşındaki Keith Hughes tarafından saldırıya uğramıştı
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Keith Hughes, nişanlısı Stacey'i onu boğmaya çalışıp Galler, Swensea'da sığ bir mezara gömmüştü.
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Vücut geliştiricisi olan Keith Hughes, polislere "Onu asla bulamazsınız" demişti.
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