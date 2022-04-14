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  4. Diri diri gömüldüğü mezardan tırnaklarıyla kazıyarak çıkmıştı: Tam 7 yıl sonra...

Diri diri gömüldüğü mezardan tırnaklarıyla kazıyarak çıkmıştı: Tam 7 yıl sonra...

2015 yılında nişanlısı tarafından diri diri toprağa gömülen ve toprağı tırnaklarıyla kazıp hayata tutunan Stacey Gwilliam'ın geçtiğimiz Kasım ayında vefat ettiği ortaya çıktı.

Diri diri gömüldüğü mezardan tırnaklarıyla kazıyarak çıkmıştı: Tam 7 yıl sonra... - Resim: 1

34 yaşındaki Stacey Gwilliam, 2015 yılında evlenme teklifinden birkaç gün sonra Güney Galler'deki Gower Yarımadası'ndaki Caswell Koyu'nda romantik bir yürüyüş sırasında nişanlısıyla kavga etmişti.

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Diri diri gömüldüğü mezardan tırnaklarıyla kazıyarak çıkmıştı: Tam 7 yıl sonra... - Resim: 2

Talihsiz kadın 39 yaşındaki Keith Hughes tarafından saldırıya uğramıştı

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Diri diri gömüldüğü mezardan tırnaklarıyla kazıyarak çıkmıştı: Tam 7 yıl sonra... - Resim: 3

Keith Hughes, nişanlısı Stacey'i onu boğmaya çalışıp Galler, Swensea'da sığ bir mezara gömmüştü.

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Diri diri gömüldüğü mezardan tırnaklarıyla kazıyarak çıkmıştı: Tam 7 yıl sonra... - Resim: 4

Vücut geliştiricisi olan Keith Hughes, polislere "Onu asla bulamazsınız" demişti.

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