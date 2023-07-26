Diş ağrısı sandı; ''delirten hastalık'' çıktı

Ağrılara dayanamayan kadın, en azından diş ağrısından kurtulabilmek için özel bir diş kliniğine gitti. Burada F.K.'ın dişlerini kontrol eden diş hekimi, dişlerinde bir problem olmadığını söyledi. Ağrıları dayanılmaz boyutlara ulaşan ve aldığı morfin ile ayakta durabilen F.K. uyuyamamaya ve sadece sıvı gıdalar ile beslenmeye başladı. Hayatı altüst olan F.K., bakımıyla sorumlu olduğu çocuklarıyla ilgilenebilmek ve hayatına devam edebilmek için tedavi olmak istiyor. İlk olarak benzer ağrıları 12 yıl önce yaşadığını anlatan F.K., “12 yıl önce sağ böbreğimde başlayan ağrım vardı. İlk böbrek ağrısı dediler, kimse anlamadı. Sonra İskenderun'da hastanede beynimde sinir sıkışması olduğu söylendi. 10 yıldır bu ağrı yoktu. 2 ay önce bu ağrı tekrar başladı ve yüzümün sağ tarafını komple ağrıtmaya başladı. İlk olarak diş ağrısı sanıp dişçiye gittim. Dişçi bana 'Ben bu dişi çekemem. Beyin cerrahına gözükmeniz lazım' dedi. Beyin cerrahından diş çekimi için imza almaya gittim. Kullandığım ilacı kesmem gerektiğini, bu durumun da felce neden olabileceğini söyledi" dedi.