Diş ameliyatı için gitti; gözünü yoğun bakımda açtı

Yaşanan olaya ilişkin konuşan L.G., “Ben bu kliniğe çürük dişimi çektirmek için geldim. Dişimde iltihap vardı. Asistan doktor dişime morfin vurduğu esnada acıdan kıvrandım. Kendisini uyardım. Beni dinlemedi. Bir anda şiş oluşmaya başladı. Beni bir odaya koydular. Eşim onlardan yardım istedi ‘ölüyor’ dedi, onlar ‘ölmez’ diyor. Ağzıma sürekli ağrı kesici iğne yaptılar. Ağzımdan kan çıkıyordu. Ağrı kesicileri yapıp bizi eve gönderdiler. Göğsüm ve kollarım şişince akşam saatlerinde hastaneye gittik. Beni ameliyata aldılar. Diş kliniğinde vurulan morfin sonrası enfeksiyon boyun kısmımda toplanmış. Beni direkt ameliyata aldılar, yoğun bakımda kaldım. Doktorlar yaşamaz demişler aileme. 3 kere öldüm 3 kere dirildim. Diş kliniğindeki asistan doktor hatasını kabul ediyor. Diş kliniğinin sahibi gelerek dişlerimi ücretsiz yaptırmayı teklif etti. İnsan canı bu kadar ucuz mu?” dedi.