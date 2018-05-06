Dış dünyayla bağlantısı olmayan kabile

Dünyanın en izole ve saldırgan toplumlarından biri olan Sentinel Kabilesi’nin yer aldığı video görüntüleri YouTube’da yayınlandı. Yaklaşık 60 bin yılı aşkın süredir Hint Okyanusu’ndaki Kuzey Sentinel Adası’nda yaşayan kabile üyeleri; modern toplumsal düzeni reddederek, dış dünyadan izole olarak yaşamını sürdürüyor.