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  3. 06 Mayıs 2018 11:29

Dış dünyayla bağlantısı olmayan kabile

Dış dünyayla bağlantısı olmayan kabile duyanları şaşırtıyor.

Dış dünyayla bağlantısı olmayan kabile

Dünyanın en izole ve saldırgan toplumlarından biri olan Sentinel Kabilesi’nin yer aldığı video görüntüleri YouTube’da yayınlandı. Yaklaşık 60 bin yılı aşkın süredir Hint Okyanusu’ndaki Kuzey Sentinel Adası’nda yaşayan kabile üyeleri; modern toplumsal düzeni reddederek, dış dünyadan izole olarak yaşamını sürdürüyor.

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Dış dünyayla bağlantısı olmayan kabile

Dışarıdan gelen herhangi bir yabancı toplumla iletişim kurmayı reddeden ada halkı, gelen kişilere oklarla saldırarak agresif tutumunu açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

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Dış dünyayla bağlantısı olmayan kabile

2006 yılında iki balıkçıyı adaya fazla yaklaştıkları için öldüren Sentinellilerin YouTube’da yer alan video görüntüleri 2 milyon izlenme sayısına ulaştı.

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Dış dünyayla bağlantısı olmayan kabile

Sentinel Kabilesi hakkında bir belgesel olan video görüntülerinde, kabile üyeleri ile iletişim kurmaya çalışan kameramanın, ada halkının sert tavrıyla karşılaştığı gözlemleniyor.

 

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