Dış dünyayla bağlantısı olmayan kabile
Dış dünyayla bağlantısı olmayan kabile duyanları şaşırtıyor.
Dünyanın en izole ve saldırgan toplumlarından biri olan Sentinel Kabilesi’nin yer aldığı video görüntüleri YouTube’da yayınlandı. Yaklaşık 60 bin yılı aşkın süredir Hint Okyanusu’ndaki Kuzey Sentinel Adası’nda yaşayan kabile üyeleri; modern toplumsal düzeni reddederek, dış dünyadan izole olarak yaşamını sürdürüyor.
Dışarıdan gelen herhangi bir yabancı toplumla iletişim kurmayı reddeden ada halkı, gelen kişilere oklarla saldırarak agresif tutumunu açık bir şekilde gözler önüne seriyor.
2006 yılında iki balıkçıyı adaya fazla yaklaştıkları için öldüren Sentinellilerin YouTube’da yer alan video görüntüleri 2 milyon izlenme sayısına ulaştı.