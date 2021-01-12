Dışardan gelenleri alınmıyor: Koronavirüs burada 1 yıldır yok

"Yaklaşık 1 yıldır pandemi var. Ancak bizim mahallemize koronavirüs girmedi. Bunun için önlemler aldık. Halkımız çok duyarlı. Önlemlere herkes saygı gösteriyor. Dışardan gelenleri, akrabaları getirtmiyoruz. Mecbur olmadıkça kimse dışardan gelmiyor. Herkes maske, mesafe ve temizliğe dikkat ediyor. 940 metre rakımda, 4 tarafı çam ormanlarıyla çevrili olan köyümüzün havası çok temizdir.



