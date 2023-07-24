Dışarısı 45 derece ama bu suya girenler tir tir titriyor!
Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan şifalı su kaynağı Burguç, sıcaktan bunalanların uğrak adresi oluyor. Kentte hava sıcaklığı 45 dereceyi aşarken, Burguç'ta su sıcaklığı 12-13 dereceye kadar düşebiliyor.
Türkiye’yi etkisi altına alan El Nino ve çöl sıcakları etkisini artırarak sürmeye devam ediyor. Sıcaklardan en çok etkilenen illerin başında da turizm kenti Antalya oluyor. Termometrelerin 45 ve üzerine çıktığı kentte vatandaşlar ile tatilciler sıcaktan bunalmış durumda.
Kentin, turizmde önemli ilçelerinden olan Demre’de ise bölge halkı ve tatilciler, 16,5 derece olan ve zaman zaman 12-13 dereceye kadar düşüp mineralli su özelliği bulunan ‘Burguç’a akın ediyor. Demre Belediyesi’ne ait olan ve ilçenin batı çıkışındaki Kaş turizm yolu güzergahında yer alan Burguç'a gelenler, çöl sıcaklıklarına karşı buz gibi suya girip serinliyor.
Serinlemenin yanı sıra çamur sürüp hem şifa hem de güzellik arıyorlar
Kaynakta, vatandaşlar havuza atlayarak veya suyun kaynağına oturarak serinliyor, bazıları da bu sularda egzama, romatizmal ve cilt hastalıklarına karşı şifa arıyor. Tatilciler, cilt sıklaştırıcı özelliği olan çamuru da vücutlarına sürerek estetik şifanın yanında güzellik de arıyor.
“Tereyağı gibi eriyoruz”
Havanın çok sıcak olduğunu belirten bölge halkında Hayrettin Özdemir, “Tereyağı gibi eriyoruz. Buradaki su çelik gibi, onunla serinliyoruz” diye konuşurken, Finike ilçesinden Burguca serinlemeye gelen Melahat Bacaklar “Burguç çok güzel, girince rahatlıyoruz” ifadelerini kullandı.