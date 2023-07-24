Dışarısı 45 derece ama bu suya girenler tir tir titriyor!

Kentin, turizmde önemli ilçelerinden olan Demre’de ise bölge halkı ve tatilciler, 16,5 derece olan ve zaman zaman 12-13 dereceye kadar düşüp mineralli su özelliği bulunan ‘Burguç’a akın ediyor. Demre Belediyesi’ne ait olan ve ilçenin batı çıkışındaki Kaş turizm yolu güzergahında yer alan Burguç'a gelenler, çöl sıcaklıklarına karşı buz gibi suya girip serinliyor.