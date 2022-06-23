Dişlerini yaptırmak için geldi: Türkiye'de yaşadıklarını tek tek anlattı

Başta diş olmak üzere birçok sağlık sorunu için yurtdışında yaşayanların ilk durağı Türkiye oluyor. Sağlık turizminin en çok ziyaret edilen duraklarından biri olan ülkemize her gün binlerce kişi saç ektirmek ve diş yaptırmak için geliyor. Dişlerini yaptırmak için Türkiye’yi tercih eden Amanda Turner, TikTok hesabından yayınladığı bir videoyla başına gelenleri anlattı. Turner, vücudu yeni dişlerini "reddetmeye" başladığı için "fil adam" gibi göründüğünü iddia etti.