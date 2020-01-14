Diyanet'ten sosyal medyayı sallayan "faiz" kararı !
Diyanet İşleri Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi tarafından uygulanan "Sosyal Konut Projesi'nin dini hükmü nedir ?" sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.
Diyanet, 'Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dini hükmü nedir?' sorusuna verdiği cevapla, tarihinde ilk defa faizli işleme onay verdiği yorumları yapıldı. Konu, sosyal medyada gündem oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 'Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dini hükmü nedir?' sorusuna cevap verdi.
Kurulun verdiği cevapla, tarihinde ilk defa faizli işleme onay verdiği yorumları yapıldı. Karar oy çoğunluğuyla alındı.