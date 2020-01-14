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  3. 14 Ocak 2020 21:44

Diyanet'ten sosyal medyayı sallayan "faiz" kararı !

Diyanet İşleri Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi tarafından uygulanan "Sosyal Konut Projesi'nin dini hükmü nedir ?" sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

Diyanet'ten sosyal medyayı sallayan faiz kararı !

Diyanet, 'Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dini hükmü nedir?' sorusuna verdiği cevapla, tarihinde ilk defa faizli işleme onay verdiği yorumları yapıldı. Konu, sosyal medyada gündem oldu.

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Diyanet'ten sosyal medyayı sallayan faiz kararı !

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 'Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dini hükmü nedir?' sorusuna cevap verdi.

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Diyanet'ten sosyal medyayı sallayan faiz kararı !

Kurulun verdiği cevapla, tarihinde ilk defa faizli işleme onay verdiği yorumları yapıldı. Karar oy çoğunluğuyla alındı.

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Diyanet'ten sosyal medyayı sallayan faiz kararı !

Diyanet'in cevabının ardından konu sosyal medyada gündeme oturdu.

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