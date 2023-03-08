Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi boşaltıldı

Alınan bilgilere göre, D Tipi cezaevi pazar günü kapatıldı. FETÖ, Hizbullah, terör örgütü ve organize suçlardan tutuklu ve hükümlü yaklaşık 300 mahkum kampüs içi, Batman, Elazığ ve Van'a gönderildi. Yaklaşık 250 personelin ise kampüs içine dağıtılarak görevlendirileceği öğrenildi.