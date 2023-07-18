Diyarbakır hayalet kente döndü

İHA'nın haberine göre Turistik gezi için ailesiyle Manisa’dan Diyarbakır’a gelen Nurullah Odabaş, kentte nem olmamasının kendilerine iyi geldiğini söyledi. Diyarbakır’ın hem tarihi hem manevi değerleriyle güzel bir şehir olduğunu ifade eden Odabaş, “Manisa’dan geliyorum. Diyarbakır hem manevi değerleriyle beraber hem tarihi değerleriyle beraber çok güzel. Daha önce de şehri gezme fırsatım olmuştu. Diyarbakır'a ikinci gelişim. Kentin tarihi mekanlarını gezdik. Bayağı güzel şehir. Manisa çok nemli bir memleket. Yolda gelirken Adana’ya da uğradık, orası da bayağı sıcak. Ama buraya geldiğimizde sıcak olmasına rağmen hafif bir esinti oluyor. Kentte nem olmaması bize iyi geldi. Şuan hava sıcak olsa dahi az bir şey esinti olduğu için fazla terletmiyor. Halkımıza tavsiyem, Diyarbakır’ı muhakkak gelip görsünler” dedi.