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Diyarbakır sise gömüldü! Hava ulaşımı durdu

Diyarbakır'da gece saatlerinden beri etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.

Diyarbakır sise gömüldü! Hava ulaşımı durdu - Resim: 1

Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sis, sabaha doğru artarak sürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. 

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Diyarbakır sise gömüldü! Hava ulaşımı durdu - Resim: 2

Diyarbakır Havalimanı'nda da sis nedeniyle uçak seferleri yapılamadı. 

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Diyarbakır sise gömüldü! Hava ulaşımı durdu - Resim: 3

Dün saat 22.30'dan itibaren sefer gerçekleşmediği, sisin dağılması sonrası seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.

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Diyarbakır sise gömüldü! Hava ulaşımı durdu - Resim: 4
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