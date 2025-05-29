Diyarbakır surlarında pankart krizi! Polis el koydu

CHP’liler, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için sabah saatlerinde Diyarbakır surlarına üzerlerinde ‘Azadi İmamoğlu’ ve ‘Free İmamoğlu’ yazılı pankartlar astı. Mardin Kapı’ya gelen bir grup partili, ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganıyla astıkları pankartları daha sonra İçkale’deki surlara da asmak istedi. Polis, burada pankartların asılmasına izin vermedi.