Diyarbakır ve Mardin'de büyük yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangını kısa sürede büyüdü. Yangında 11 kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.
CAN KAYBI 11 OLDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangınlarda 11 kişinin yaşamını kaybettiğini, 78 kişinin ise alevlerden etkilendiğini duyurdu.
DİYARBAKIR'DA 4 HASTA ENTÜBE
Bakan Koca, yangın nedeniyle Diyarbakır'da 5 hastanın yoğun bakımda, 4'ünün ise entübe olduğunu duyurdu.
ŞANLIURFA'DA BİR HASTA ENTÜBE
Koca, Şanlıurfa'da ise bir hastanın entübe olduğunu açıkladı.
"Hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6." ifadelerini kullanan Koca, "Yangınlar sebebi ile olay yerlerine Diyarbakır’dan 24 Ambulans ve 3 UMKE Timi ile Mardin’den 15 Ambulans ve 4 UMKE Timi görevlendirilmiştir." dedi.