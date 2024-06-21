Diyarbakır ve Mardin'de büyük yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ŞANLIURFA'DA BİR HASTA ENTÜBE

Koca, Şanlıurfa'da ise bir hastanın entübe olduğunu açıkladı.

"Hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6." ifadelerini kullanan Koca, "Yangınlar sebebi ile olay yerlerine Diyarbakır’dan 24 Ambulans ve 3 UMKE Timi ile Mardin’den 15 Ambulans ve 4 UMKE Timi görevlendirilmiştir." dedi.