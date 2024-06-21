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  4. Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı örtü yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 1

Dün saat 22.15 sıralarında Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. 

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Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 2

Rüzgarın etkisiyle yangın, çevredeki Bağacık, Ağaçsever ve Yazçiçeği mahallelerine sıçradı. Örtü yangınına dönüşen alevler içerisinde kalan 2'si çoban, 1'i yangını söndürmek isteyen vatandaş olmak üzere 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 

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Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 3

İhbar üzerine yangın alanına çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

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Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 4

Yaralılardan bazı vatandaşlar Çınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumları ağır olanlar ise kentteki hastanelere sevk edildi.

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